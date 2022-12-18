CHP'li Yunus Emre tarih verdi: Altılı masanın adayı ne zaman açıklanacak?
Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılırken CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, canlı yayın programında tahminini açıkladı. Adaylık konusunda bir takvime yaklaştıklarını belirten Emre, "Bu çok yakın bir süreçte sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı.
Ekrem İmamoğlu'na da verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasının ardından altılı masanın adayını ne zaman açıklayacağı daha da merak konusu oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre Halk TV'de İnan Demirel'in sunduğu Asıl Mesele programına konuk oldu.
Emre, Altılı masanın adayını ocak ayında açıklayacağını tahmin ettiğini belirtti.
Adaylık konusunda bir takvime yaklaştıklarını belirten Emre, şöyle konuştu:
"Burada genel başkanımızın birkaç defa hatırlattığı bir konu vardı. Cumhurbaşkanı adayı çıkacak biri cumhurbaşkanlığını kazanacak ama geçiş süreci olacak.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili hem belli bir takvime hem uygulamaları hem o geçişin temel önceliklerini belli şekillerde partiler olarak oluşturduk. Bu çok yakın bir süreçte sonuçlanacak. Özellikle dış politika ve ekonomi bahisleri eksik kalmıştı onlar da bitti bitiyor. Ondan sonra aday belli olacak.
Çok da artık bunun uzağında olmadığımızı söyleyebilirim. Ocak ayı içerisinde diye düşünüyorum ben de ama yani çok uzun bir gelecekte olmayacak.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu netleşmiş olur. Ocak ayı olarak düşünüyorum derken bunu bir gözlemci olarak, şahsi görüşüm olarak söyledim.
Yani partilerin oluşturduğu bir takvim yok. Benim de görebildiğim kadarıyla çok uzun süre almayacaktır bu. Onu da söyleyeyim.
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