Erdoğan CHP ve Altılı Masa'yı hedef aldı: Tasfiye olacakları kesin

10 Aralık 2022 Cumartesi, 20:21

Erdoğan, akşam saatlerinde partisi tarafından düzenlenen “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e” toplantısında da sık sık Altılı Masa’yı ve CHP’yi hedef aldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor. Türkiye teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil aynı zamanda tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir güce dönüyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ülkemizin yaşadığı başarıyı herkes kabul ediyor, hatta gıptayla takip ediyor.

CHP'nin başındaki zata TEKNOFEST'te yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. En azından Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti.

KILIÇDAROĞLU HEDEFİNDEYDİ

Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Yönetim kurulu başkanı da Bay Kemal'in Togg'u ziyaret etmek istediğini söylediğinde fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanını da yanına alacaksın. Bakan gelecekse o zaman gelmem demiş. Gelip göreceksen gör, Togg'un birinci derecedeki sorumlusu Sanayi ve Teknoloji Bakanı’dır. Bu yatırım devletin yatırımıdır. Eğer samimiysen görmek istiyorsan yanındaki ithal danışmanları da al onlar da gelsinler. Bakalım bu ithal elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor gelsinler orada görsünler. Baykar'a git Baykar'ı görsünler. Şimdi de birisi geliyor ve inşallah Kızılelma’yı görsünler. Bir ay içerisinde Kızılelma da havalanırsa zaten olay çok daha farklı bir yere gitmiş olacak. Kendini tanımayan kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş oradan parayı alıp gelecekmiş.

Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını “millet teknoloji görsün” diye pazarlamak komiklik değil cahillik alametidir. Günümüzün 3-5 yaşındaki çocuklarının bile yaptığı bir işi teknoloji devrimi sananlar, dünyayı da ülkelerini de yaklaşık 7 ay sonra oyuna talip oldukları milletini de tanımıyor demektir.

'ALTILI MASADA'DA OLAN BİR TANESİ...'

Biz, Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayali kuruyoruz.

Biz ne yaptık, IMF'den bütün ipleri kopardık, dedik paranı al çek git. Başbakanlığım döneminde o zamanlar bu işlere bakan şu anda da altılı masanın içinde olan bir tanesi Davos'tayız ve benim Davos'a son gidişim, bir daha gelmeyeceğim dedim. IMF'in başındaki adamla oturduk konuşuyoruz. Dedim ki sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınız neyse taksit taksit alıyorsunuz, bitti. Ama siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz. Türkiye'yi yöneten benim dedim ve 2013 biliyorsunuz son ödemeleri yaptık ve IMF ile işi bitirdik. Ondan sonra bizim IMF ile bağlantımız kalmadı. Tabii bizden sonra otellerin lobilerinde CHP'den bir tanesi İP'ten bir tanesi IMF'nin buraya gönderdiği kişilerle görüşmeler yaptılar, gizli olarak.

Biz şu anda durmak yok yola devam dedik yürüyoruz. Bunların yağma ittifakı gençlerimiz başta olmak üzere milletimize güven vermez. Biz vizyonda, programda yarışabileceğimiz bir seçim süreci yaşayacağımızı umut etmek isterdik. Maalesef bir kez daha hüsrana uğradık.

“SEÇİMDEN SONRA ÇOĞUNUN TASFİYE OLACAĞI KESİNDİR”

Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar milletimizin gücünün üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Biz kendi işimize dört elle sarılacağız. Her bir vatandaşımızın gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışacağız. Bize kibir yakışmaz. AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Muhalefetin yalanları ve iftiralarına en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır. Türkiye Yüzyılı heyecanını her bir ferde aktararak seçime hazırlanacağız. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Milletin beklentileri yoktur. Bu perişan halleriyle seçime kadar gidebilir mi bilmiyoruz. Her suni yapı gibi bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Seçimden sonra çoğunun siyasetten tasfiye olacağı kesindir."