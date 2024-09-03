CHP'li Zeynel Emre Cumhuriyet TV'ye anlattı: Tüzük komisyonunda o maddelerde uzlaşıldı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:46

CHP 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da tüzük kurultayı gerçekleştirecek. Uzun süredir tartışılan tüzük değişikliğine ilişkin çalışmalarını tamamlayan partililer pek çok madde üzerinde uzlaştı.

Geçtiğimiz dönem CHP’nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlenen CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, geçtiğimiz yıldan bu yana yapılan tüzük çalışmalarını anlattı.

Kurulan resmi tüzük komisyonunda da yer alan Emre, komisyonun 5 Eylül tarihinde hazırlanan taslaktaki maddeleri oylayacağını söyledi.

"16 ÜLKEYİ İNCELEDİK"

Tüzük değişikliğinin uzun bir sürece dayandığını belirten Emre, “Geçen sene seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaparken bir tüzük komisyonu kurmuştuk. Diğer siyasi partilerin tüzüklerini, geçmişteki parti tüzüğümüzü, sol partilerin işleyişini inceledik. Demokrasi standartının yüksek olduğu 14 ülke ve düşük demokrasi standartlarına sahip 2 ülkeyi inceledik. Bu incelemelerin ardından tartışmalar yaptık ve görüşler aldık. Böylece ortaya bir taslak çıktı” dedi.

Kendisinden sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine gelen Gül Çiftçi’nin de benzer bir çalışma yaptığını söyleyen Emre, sonra elde edilen raporların tartışıldığını aktardı.

CİNSİYET VE GENÇLİK KOTALARI ARTACAK MI?

Kurulan resmi tüzük komisyonunda 2 milletvekili, 3 parti meclisi üyesi ve 81 il temsilcisi bulunduğunu belirten Emre, ortaya çıkan taslakta uzlaşıldığını ifade etti.

Emre, Hazırlanan taslağa göre partiye üye olanları üyelik sorumluluklarına ilişkin teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu bağlamda parti içi seçimlerde oy kullanabilmek için aidat ödüyor olmak gibi şartlar yer alabilir.

Dünyadaki sosyal demokrat partileri örnek aldıklarını belirten Emre, cinsiyet ve gençlik kotasının uygulanmasını sağlayacaklarını söyledi.

"HEDEF HAKİM DENETİMİNDE ÖNSEÇİM"

CHP Lideri Özgür Özel’in söz verdiği ön seçim uygulamasının başlayacağını açıklayan Emre, “Genel Merkez’in kullanacağı kotalardan üçte birinin milletvekilleri için kullanılması yönünde bir irade çıktı. Çünkü komisyonlarda görev alan arkadaşlarımız yoğunluk sebebiyle bölgelerine daha az gidebiliyor. Hedefimiz önümüzdeki dönemde hakim denetiminde önseçim yapmak” diye konuştu.

ÜÇ DÖNEM KURALI GELİYOR MU?

5 Eylül’de yapılan toplantı ile maddelerin oylanacağını aktaran Emre, çok tartışılan üç dönem kuralına ilişkin ise şunları söyledi:

“Dünyanın hiçbir yerinde yasama üyelerine dönem sınırı konulmamış. Yürütme üyelerine ise kurumların korunabilmesi, tek adam düzenlerinin oluşmaması açısından sınırlar konmuş. Türkiye’de AKP’nin üç dönem, HDP’nin iki dönem sınırları tüzüklerinde yer alsa da esnetilmiş ve uygulanmıyor. Ancak üyelerin isteği doğrultusunda dönem kuralı koymayı planladık. Tek bir şart ile dönem kuralı aşılabilecek. Eğer bir milletvekili önseçim ile seçilmişse dönem kuralına takılmayacak. Çünkü halka rağmen siyaset yapılmaz.”