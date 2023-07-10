CHP'nin Almanya planı

CHP Yurtdışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Almanya’daki CHP birlikleriyle Köln’de bir araya geldi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00
CHP'nin Almanya planı
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8 Temmuz’daki toplantıda birlik başkanlarının çalışmaları, seçim dönemi yaşadıkları aksaklıklara ilişkin yaptıkları sunumları dinleyen Tarhan, “Yurtdışı oylarında istediğimiz sonuçları alamadık. Almanya’da büyük bir fark yedik. Ancak sandığa gitme oranı Almanya’da yüzde 50. seçmenin yarısı oy kullanmamış. Bu konunun üzerine gitmemiz gerekiyor” dedi.

Yurtdışı birlikleri için kongre kararı alındığını belirten Tarhan, “Almanya’da 18 birliğimiz, 3 temsilciliğimiz bulunuyor. Bir federasyon biçiminde hepsini tek çatı altında toplayacağız” ifadelerini kullandı.


Tahsin Tarhan Almanya CHP

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