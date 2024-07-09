X'e dönüşen Twitter'da kullanıcı sayısında yavaşlama

Twitter, X'e dönüşmeden önce oldukça popülerdi ve kullanıcı sayısı aktif bir şekilde hızla artıyordu. Ta ki Elon Musk, Twitter'ı değiştirene kadar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 22:00
X'e dönüşen Twitter'da kullanıcı sayısında yavaşlama
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 X platformu, kullanıcı sayısındaki yavaşlamayla anılmaya başlandı. Financial Times'ın aktardığına göre Meta'nın hızla kullanıcı sayısını artıran Threads'e kıyasla X platformu, eski popülerliğini her geçen gün kaybediyor. 

X platformunun kitlesiyle sürekli zıtlaşan Elon Musk'ın bu davranışları, kullanıcıların platformdan uzaklaşmasına ve yeni kullanıcıların kayıt olmasını zorlaştırdığı aktarılıyor.

X PLATFORMU ZAYIFLIYOR

Bu yılın ikinci çeyreğinde X'in günlük aktif kullanıcı sayısının 251 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6'lık bir artış. Her ne kadar bir artış var gibi görünse de Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önceki yıllarda çift haneli bir artış vardı. 

X yalnızca kullanıcılarını değil, yakın zaman önce alınan kararlar sebebiyle reklamverenlerini de kaybetmeye başladı. Konuyla ilgili eleştiri yapanlara göre platform toksik bir deneyim sunmaya başladı. 

X şu anda 600 milyon kullanıcıya sahip. 


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