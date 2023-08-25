CHP'nin ekonomi kurmayları, 'yaparsa AK Parti yapar' algısına karşı sahada olacak: Sorunun kaynağı AKP

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

CHP’nin ekonomik krizi sektörel ve bölgesel olarak incelemek için CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğünde oluşturduğu CHP Ekonomi Masası, yeni dönemde yapacağı saha çalışmalarını belirlemek için önceki gün partinin genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre masa, bu dönem iç Anadolu başta olmak üzere CHP’nin oy oranı düşük bölgelerine ağırlık vererek saha ziyaretleri yapmayı planlıyor. Toplantıda alınan karara göre de parti gıda ve tarımdaki sıkıntıları ayrı ve özel bir başlıkta inceleyecek. Buna göre kurmaylar, ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere yaşanan gıda krizine karşı çözüm önerileri geliştirilecek. İş insanları, esnaf ve sektör temsilcileriyle de görüşülerek yaşadıkları sorunlara ilişkin tedbirler hazırlanacak. Esnaf için uygun fiyatlı elektrik tarifesi uygulanması gibi öneriler, bu dönemde CHP Ekonomi Masası tarafından daha fazla dile getirilecek.

DEPREME AYRI ÇALIŞMA

Öte yandan partinin ekonomi kurmaylarının paylaştığına göre Ekonomi Masası, deprem bölgesi için ayrı bir çalışma gerçekleştirecek. Bu kapsamda “Deprem Bölgesi CHP Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi” oluşturacak. Partililer düzenli olarak deprem bölgesinde borçların tamamen silinmesi gerektiği gibi konuları gündeme getirecek. Oluşturulacak komite, yıkılan binaların yerine yapılacak binalar için hazırlanan ihaleleri de takip edecek.