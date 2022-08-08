CHP’nin Erzurum ve Şırnak’a yaptığı ziyaretler seçmende karşılık buldu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, CHP’nin Erzurum ve Şırnak adımları seçmende karşılık buldu. Ankete katılanların yüzde 80’i CHP’nin grup toplantısını Erzurum’da yapmasının doğru bir adım olduğunu söyledi. Yurttaşların yüzde 2.5’i Erzurum’daki toplantıyı doğru bulmazken yüzde 16.3’ü “Fikrim yok” dedi. “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Uludere’ye yaptığı ziyareti doğru buluyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 65.1’i “Evet”, yüzde 9.2’si “Hayır”, yüzde 25.7’si “Fikrim yok” yanıtını verdi.

Araştırma kapsamında 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de yurttaşın görüşü alındı. Katılımcılara, “Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifakın adayı kazanır” diye soruldu. “Millet İttifakı adayı” diyenlerin oranı yüzde 69.1, “Cumhur İttifakı adayı” diyenlerin oranı yüzde 27.7 oldu. Yüzde 3.2’lik bir kesim ise fikir belirtmedi.

Araştırmayı hazırlayan Memet Yula, CHP’nin Doğuda yoğun ilgi gördüğünü belirtip “Atılan adımlar ‘CHP’nin siyasi tavrı olumlu manada değişiyor’ algısı yarattı. Sıkışan, bunalan, kararsız seçmen CHP’yi alternatif olarak değerlendirmeye başladı” dedi.