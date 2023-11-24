CHP'nin Gölge Kabinesi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:42

Genel başkan değişikliğiyle yeni bir yönetim anlayışına geçen CHP’de, Özgür Özel’in oluşturduğu Gölge Kabine ilk toplantısını çarşamba günü partinin genel merkezinde gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda Gölge Kabine uygulamalarının dünya örnekleri incelendi ve bu kapsamda CHP’nin neler yapabileceği değerlendirildi.

ÖZEL: BAKANLIKLARIN ENSESİNDE OLUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Gölge Bakanlara “Bakanlıkların ensesinde olun. Ama bununla yetinmeyin. Kendi politikalarınızı üretin. Ülkeyi yönetseydik neler yapacağımızı gösterin” dediği öğrenildi.

Buna göre; her bir bakanlığa karşılık olan Gölge Bakanlar, düzenli olarak kendi alanlarında yapılan uygulamaları takip edecek. Her Gölge Bakan, kendi alanında olan çalışmalara odaklanacak ve alanının dışındaki konulara çıkmayacak. Bunun yanında birbirini ilgilendiren bakanlıklarda Gölge Bakanlar da ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Örneğin; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle partiden yapılacak açıklamada Aile Bakanlığı’ndan sorumlu Gölge Bakan, Çalışma Bakanlığı’nın alanına giren iş hayatında kadına şiddetle mücadele konusunda Çalışma Bakanlığı’ndan sorumlu olan Gölge Bakanla çalışacak.

Gölge Kabine düzenli olarak toplantılarını gerçekleştireceği gibi haftalık olarak milletvekilleriyle de bir araya gelecek. Gölge Kabine’de milletvekili olmayan üyeler için, milletvekillerinden heyetler oluşturulacak. Gölge Bakanlar, bu heyetlerle çalışacak.

İL ZİYARETLERİ YAPACAKLAR

Gölge Bakan yönetim modelinin ilk uygulamaları kapsamında CHP’nin eğitim, tarım ve ulaştırmadan sorumlu Gölge Bakanları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem deprem bölgesi olan Hatay’a gitti.

Çalışma Bakanlığı’ndan sorumlu Gamze Taşcıer ise geçen hafta DİSK’in başlattığı Vergide Adalet yürüyüşüne katıldıktan sonra dün de maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle Enerji Bakanlığı’ndan sorumlu Deniz Yavuzyılmaz ile Siirt’e gitti.

CHP’nin Gölge Bakan olan genel başkan yardımcılarının bu gibi alanlarıyla ilgili il ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca; CHP lideri Özel’in deprem bölgesine ayrı bir önem gösterilmesi gerektiğini söylediği ve bu kapsamda yine düzenli aralıklarla bölgeye Gölge Bakanların gönderileceği kaydedildi.