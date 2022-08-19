CHP'nin grup toplantısı Niğde'de: Programın ayrıntıları belli oldu

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:16

CHP milletvekilleri, Niğde İl Başkanlığı’nda 23 Ağustos Salı günü yapılacak grup toplantısı programıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve partililer katıldı.

Mürsel Alban, programla ilgili şu bilgileri verdi:

“Niğde ilimizdeki 23 Ağustos Salı günü yapacağı programı biz önceden planlamak ve programı hazırlamak üzere il başkanımızın da belirttiği üzere milletvekillerimizle birlikte Niğde’deyiz. Ülkemizin hangi şartlarda ne koşullardan geçtiğini en iyi siz basın mensupları olarak bilenlersiniz. Şu an ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte yurttaşlarımızın, halkımızın, vatandaşlarımızın daha rahat daha ferah bir ortama nasıl yaşatabiliriz? Halkımızla el ele kol kola omuz omuza nasıl ülkemizi başarıya götürebiliriz bunun çalışmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'ye geliyor” dedi.

Alban, sözlerine şöyle devam etti:

“Niğde'de üreticinin, çiftçinin, emeklinin, esnafın, öğrencinin, gencin, iş bulamayan iki üniversite bitirmiş üniversite mezununun, bayramlar geliyor torununa harçlık veremeyen dedenin, babanın annenin ve okula giderken cebine harçlık koyamayan gencin, öğrencinin ve emeklilikte yaşa takılanların. Tarlasına tohum ekip ürün alıyorum diye bekleyen çiftçimizin kısacası Niğde halkına ülkemizdeki tüm yurttaşlarımıza umut olma adına, sorunlarını dinlemeye ve onlarla kucaklaşmaya geliyor Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. 23 Ağustos Salı günü saat 10:30'da Şadırvan Parkı ve civarında esnaf ziyareti yapacak ve halkımızla orada buluşacak. 13:30'da Kültür Merkezi’nde grup toplantımız var. Grup toplantımızı yapacağız. Grup toplantımızda, şu an meclis tatil ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, Genel Başkan ve Genel Merkez yöneticilerle sahada ve her salı günü bir ilimizde grup toplantılarımızı yapıyoruz. Meclis açıkmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saat 15:00'de muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantımız var. Bu programların devamında grubumuza katılan milletvekillerimiz, 40 milletvekilimiz ve daha üzerinde Niğde ilinin 10 ana caddesinde merkez caddelerinde halkla, esnafla buluşacak onların dertlerini sorunlarını dinleyecek ve onlara çözüm üretecek.”

“GENEL BAŞKANIMIZI COŞKU İLE KARŞILAYACAĞIZ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Niğde için tarihi bir gün. Bir yıl sonra muhtemelen yapılacak erken olursa erken de olacak, Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Yani Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunlardan arındıracak, Türkiye'de dönüşümü sağlayacak. Hak, hukuk, adalet kavramını yaşama geçirecek ve Niğde'nin tarihini değiştirecek bir lideri burada misafir edeceğiz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşulları bildiğiniz gibi Orta Anadolu'da 10 bin yıllık bir tarihi olan bir kültür şehri, tarım şehri Niğde çok konuda gözden ırak tutuldu. Adana'nın, Kayseri'nin, Konya'nın, Nevşehir'in, Aksaray'ın içerisinde en geri il konumunda kaldı. Biz bunu değiştireceğiz. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma projesinde 42 il alınırken. Patateste birinci, çavdarda birinci, fasulyede üçüncü, lahanada ikinci, elmada üçüncü olan bu kent Avrupa Kırsal Kalkınma projesi dışı bırakıldı. 42 ilde lisanslı depoculuk varken tarım kenti Niğde bunun dışında bırakıldı. Havaalanı sözü boşlukta kaldı, Şeker fabrikası özelleştirilerek 5 lira 50 kuruştan 25-30 liraya kadar çıkmasının yolu açılan olaya seyirci kalındı. Yani kısacası kent sahipsiz kaldı. Önümüzdeki süreçte neler olacağını kamuoyu ile paylaşacağım. Hemşehrilerimin duyarlılığına inanıyorum, Genel Başkanımızı coşku ile karşılayacağız. Bizim için farklı parti kavramı yok. Bizim için insan var. Genel Başkanımızın bize öğretisi, anlatısı ve talebi hiç kimseyi ayırmadan herkesin sorununu çözecek ve ülkeyi kardeşlik barış içinde geleceğe taşıyacak bir noktaya getirme duygusu. O duyguyla tüm Niğdelileri ayrımsız hangi partiden olursa olsun Genel Başkanımızı dinlemeye ve bu anlamda toplantımıza katılımda çağrıda bulunuyoruz” dedi.