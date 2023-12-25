CHP'nin Tunceli'de önseçimden çıkan adayı belli oldu
CHP’nin Tunceli’de yerel seçim için önseçimden çıkan adayını CHP’li Görgöz sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Yalçın Görgöz sosyal medya hesabından CHP’nin Tunceli’de yerel seçimler için önseçimden çıkan adayını duyurdu.
Görgöz’ün yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Tunceli’de belediye başkan adaylığı için 10 aday adayımız yarıştı. Adayımızı belirlemek üzere yaptığımız ÖNSEÇİM de, Ali Mustafa Çelik yoldaşımız belediye başkan adayı seçilmiştir.
Önseçime katılan partililerimize ve adayımız Ali Mustafa Çelik’e başarılar diliyorum.”
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