CHP'nin 'vizyon' toplantısından notlar... 'Halkın sesi, Hakk'ın sesi' mesajı

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Her ne kadar salonu dolduranların çoğunluğuna yakını CHP üyesi de olsa, yıllar sonra ana muhalefet partisi ilk kez bu denli heyecanlıydı. Öyle ki, son dönemde kongre merkezi olarak İstanbullulara hizmet veren Lütfi Kırdar, basketbol salonu olduğu günlerdeki ‘sloganlı-pankartlı’ kimliğine dönüş yaptı. Salona, “iktidar-iktidar” sesleriyle giren CHP lideri Kılıçdaroğlu, sağına Canan Kaftancıoğlu ve Hikmet Çetin, soluna da Ekrem İmamoğlu ve Altan Öymen’i alırken partinin MYK ve PM kadrosu, yöneticileri ve üyeleri salona girebilmek için dakikalarca bekledi. Bazı ilçe belediye başkanları yer bulamadı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da genel başkanlık davetiyle etkinliğe katılırken üyelerden büyük ilgi gördü.

Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında “Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz” dediğinde salonda desibel rekoru kırıldı. “Kirli sermayenin adamı olmam”, “İktidar alternatifsiz değil” ve “Türkiye’nin dünya ile kopan bağları” sözleri de alkış aldı.

Kılıçdaroğlu, açılışın ardından “siyaset üstü” kurula sözü bıraktı ve yerine geçip 4 saat boyunca yarısı videolu bağlantı ile konuşan isimleri dinledi. Kılıçdaroğlu’nun, Jeremy Rifkin konuşurken, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bildiği halde çeviri kulaklığı kullanması dikkatlerden kaçmadı. Rifkin’in iklim krizine ilişkin görüşleri bir akademik ders tonundaydı. TCMB’nin eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın özgür Merkez Bankası vurgusu, Refet Gürkaynak’ın ekonomiye dayalı kalkınma ve üretim sözleri yankı buldu.

Parti sözcüsü Faik Öztrak her aileye sosyal güvence verileceğini müjdeledi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin, sabit maaşla geçinenlerin yaşam koşulları hakkındaki görüşleri ve sosyal adalet vurgusu alkışlandı. Böke’nin, “Kamucu yönetim”, “Yandaşa değil, halka”, “Temiz para” sözleri CHP vizyonunun satır başlarıydı. Jeremy Rifkin olası iktidar değişikliğinde Türkiye’nin yeniden dünya ile barışıp kaynak bulacağını ifade etti.

Kapanış konuşması ise CHP liderinin, ‘Cumhurbaşkanı adayı’ seslenişi gibiydi. 4 saatin sonundaki “100 milyar dolar yatırımı Türkiye’ye getireceğiz” sözü ve “İktidara geliyoruz” vurgusu akademik cümlelerle heyecanı düşen salonu yeniden coşturdu. Latincesi “Vox Populi, Vox Dei” olan, “Halkın sesi, hakkın sesi” söylemi ise günün özeti niteliğindeydi.