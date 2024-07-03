Çıkış harcına zam, vize sorunu, dolar kuru... Bakan gençlere 'Bütün dünyayı gezin' tavsiyesi verdi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 19:41

Güncelleme: 03.07.2024 - 19:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da bir üniversitenin 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, mezun olan 755 öğrenci diplomalarını aldı.

Törende mezun olan öğrencilere hitaben konuşma gerçekleştiren Göktaş'ın "Bütün dünyayı gezin. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için farklı kültürlerle iletişim kurmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı çıkış harçlarına yapılması planlanan zam için şunları söylemişti:

“İmkanı olmayan birisi yurtdışına gidebilir mi? Biz de imkanı olandan vergi alınmasını taslağa aldık.”

Daha önce yurt dışı çıkış harcının 1500 ila 3000 lira arasında olacağı gündeme gelmişti.

"BÜTÜN DÜNYAYI GEZİN"

Bu gündemin ardından Bakan Göktaş'ın öğrencilere 'Dünyayı gezin' tavsiyesi verdiği konuşmasının bir bölümü şu şekilde:

"En az bir yabancı dil öğrenmenin çok büyük katkıları olacağını ifade eden Göktaş, “Fatih Sultan Mehmet’i bugün, İstanbul’u 21 yaşında fetheden büyük komutan olarak anıyoruz. Fakat daha önce tahttan inmiş bir şehzadeydi. Belki de her şeyin bittiğini düşündüğü an, kendisine fethin kapılarının açıldığı andı. Nobel ödüllü kıymetli bilim insanı Aziz Sancar, Mardin’de çiftçi bir babanın oğluydu. İlkokul yıllarında gördüğü tarih dersleri, ona geçmişimizden gurur duymayı ve büyük işler başarabileceği inancını aşıladı. Bu inanç, kendisine Nobel ödülünü kazandırdı. Ve size bir sır vereyim. Hiç kimse başladığında yaptığı işi bilmiyordu. Fikirler tamamen şekillenmiş halde oluşmazlar. Sadece başlamanız ve kendinize inanmanız gerekiyor. Burada size özellikle pergel metaforunu hatırlatmak istiyorum. Bir ayağınızı bu kadim coğrafyaya sabitleyin, diğer ayağınızla bütün dünyayı gezin. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebilmek için farklı kültürlerle iletişim kurmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin sizlere çok büyük katkısı olacak.”