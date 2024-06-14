Çok konuşulacak '1 Temmuz' iddiası: 'Ülkü Ocakları adliyeyi saracak, Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:39

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:39

Siyaset gündemi neredeyse tamamen Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması olan 1 Temmuz’a kilitlenmiş durumda.

Tarih yaklaştıkça daha fazla gündeme gelen dava çevresinde hem MHP’nin içinde hem de MHP’nin iktidar içindeki pozisyonunu etkileyecek kritik gelişmeler yaşanıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Temmuz’da görülecek davanın ilk duruşmasında parti olarak hazır bulunacaklarını ilan etmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayşe Ateş’le görüşmesinin ardından yaşanan bu gelişme, Bahçeli’nin MHP’yi Sinan Ateş cinayeti davası üzerinden aklama girişimi olarak yorumlanmıştı.

Geçen günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Devlet Bahçeli’yle görüşmesi sonrasında, davanın iddianamesinde adı geçmese de kamuoyunda cinayetle en çok iltisaklandırılan MHP’li Olcay Kılavuz, MHP Meclis Danışmanlığı görevinden alınmıştı.

AYŞE ATEŞ’TEN BAHÇELİ’YE ‘DURUŞMA’ YANITI

Öte yandan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Sinan Ateş cinayetinin 1 Temmuz'da yapılacak duruşmasında "MHP'nin hazır bulunacağına" ilişkin açıklamasına yanıt vermişti.

Ateş, "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP’li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani" demişti.

HSK’DE KRİTİK ATAMALAR

Gelişmeler çerçevesinde son olarak dikkat çeken bir hamle de HSK cephesinde yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ ÇÖZMÜŞTÜ: BÖLGE SAVCISI OLDU

HSK'nin yargı kararnamesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak 'bölge savcısı' oldu.

Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasında Ahmet Yiğit Yıldırım’ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden, dosyaya bilirkişi raporunu kazandıran isimdi.

Durdu Özer ile birlikte yine Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan, Çınar Savcılığı'na atandı.

YAVUZ SELİM DEMİRAĞ’DAN ‘1 TEMMUZ’ İDDİASI

Son olarak gazeteci Yavuz Selim Demirağ’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Demirağ, 1 Temmuz günü Özgür Özel’in adliyeye alınmayacağını öne sürdü.

Demirağ, “Ülkü Ocakları adliyeyi saracak, Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar” ifadelerini kullandı.