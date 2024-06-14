Çok konuşulacak '1 Temmuz' iddiası: 'Ülkü Ocakları adliyeyi saracak, Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz’da görülecek. Kritik tarih yaklaşırken; gazeteci Yavuz Selim Demirağ'dan duruşma gününe dair önemli bir iddia geldi.
Siyaset gündemi neredeyse tamamen Sinan Ateş cinayeti
davasının ilk duruşması olan 1 Temmuz’a kilitlenmiş durumda.
Tarih yaklaştıkça daha fazla gündeme gelen dava çevresinde
hem MHP’nin içinde hem de MHP’nin iktidar içindeki pozisyonunu etkileyecek
kritik gelişmeler yaşanıyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Temmuz’da görülecek davanın ilk
duruşmasında parti olarak hazır bulunacaklarını ilan etmişti. AKP’li
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayşe Ateş’le görüşmesinin ardından yaşanan bu
gelişme, Bahçeli’nin MHP’yi Sinan Ateş cinayeti davası üzerinden aklama
girişimi olarak yorumlanmıştı.
Geçen günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Devlet
Bahçeli’yle görüşmesi sonrasında, davanın iddianamesinde adı geçmese de
kamuoyunda cinayetle en çok iltisaklandırılan MHP’li Olcay Kılavuz, MHP Meclis
Danışmanlığı görevinden alınmıştı.
AYŞE ATEŞ’TEN BAHÇELİ’YE ‘DURUŞMA’ YANITI
Öte yandan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin, Sinan Ateş cinayetinin 1 Temmuz'da yapılacak duruşmasında
"MHP'nin hazır bulunacağına" ilişkin açıklamasına yanıt vermişti.
Ateş, "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada
yargılananların neredeyse hepsi MHP’li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar
korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani" demişti.
HSK’DE KRİTİK ATAMALAR
Gelişmeler çerçevesinde son olarak dikkat çeken bir hamle de
HSK cephesinde yaşandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ ÇÖZMÜŞTÜ: BÖLGE SAVCISI OLDU
HSK'nin yargı kararnamesinde, eski Ülkü Ocakları Genel
Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürütürken görevden alınan
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak 'bölge savcısı' oldu.
Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasında Ahmet Yiğit
Yıldırım’ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden, dosyaya bilirkişi raporunu
kazandıran isimdi.
Durdu Özer ile birlikte yine Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş
dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan, Çınar Savcılığı'na
atandı.
YAVUZ SELİM DEMİRAĞ’DAN ‘1 TEMMUZ’ İDDİASI
Son olarak gazeteci Yavuz Selim Demirağ’dan dikkat çeken bir
iddia geldi.
Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Demirağ, 1
Temmuz günü Özgür Özel’in adliyeye alınmayacağını öne sürdü.
Demirağ, “Ülkü Ocakları adliyeyi saracak, Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar” ifadelerini kullandı.
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