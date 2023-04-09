Çoruh Üniversitesi kapatmayı savundu: 'Yeterli talep' gelmemiş!

Yaklaşık bin personeli olan ve ramazan nedeniyle yemekhanede öğle yemeği çıkarmayı bırakan, yerine yalnızca iftarda yemek veren Artvin Çoruh Üniversitesi, gazetemizin haberinin ardından uygulamayı savundu ve “personelden talep gelmediği için öğle yemeği verilmediğini” iddia etti. Akademisyenler ise bu konuda kendilerine görüş sorulmadığını belirtti.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00
Çoruh Üniversitesi kapatmayı savundu: 'Yeterli talep' gelmemiş!
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Cumhuriyet; yaklaşık bin personeli olan Artvin Çoruh Üniversitesi’nin, yemekhaneyi ramazan ayı nedeniyle gün içinde kapattığını ve öğle yemeği çıkarmayı bıraktığını, yalnızca iftar programı eklendiğini, üniversite bileşenlerinin ise “Herkes oruç tutmuyor. Zaten tutmak zorunda da değil. Rektörlük, hocaları ve memurları açlığa mahkum etti” tepkisini gösterdiğini gündeme getirdi.

Üniversite yönetimi, haberimizin ardından açıklama yaptı. Ramazandan bu yana öğle yemeği çıkarılmadığını doğrulayan üniversite, diğer yandan “haberin gerçeği yansıtmadığını” savundu. Açıklamada, “Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, personelden yeterli sayıda talep gelmediği için öğle yemeği hizmeti verilmemiştir. Üniversite yönetimi, oruç tutmayanların mağdur olmaması için hem merkez yerleşke hem de Seyitler yerleşkesindeki kantinleri açık tutmuştur” denildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı akademisyenler ise kendilerine yemek konusunda görüş sunulmadığını, yemekhanenin doğrudan ramazan ayının gelmesiyle birlikte gün içinde kapatıldığını söyledi.


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