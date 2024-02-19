Çorum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çorum'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çorum'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorum Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 14 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorum'da Halil İbrahim Aşgın Belediye Başkanı seçildi.
Çorum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
AKP
Halil İbrahim Aşgın
63.866 %43,28
CHP
Özgür Kılıç
54.196 %36,73
MHP
Kenan Şahin
24.141 %16,36
İYİ PARTİ
Bilgi Terlemezoğlu
2.797 %1,90
SAADET
Kemal Kurt
1.724 %1,17
BĞMSZ
Murat Kırçı
398 %0,27
BTP
139 %0,09
VATAN
124 %0,08
TKP
110 %0,07
DSP
69 %0,05
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