Çorum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çorum'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çorum'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:52
Çorum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çorum'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorum Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 14 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorum'da Halil İbrahim Aşgın Belediye Başkanı seçildi.

Çorum 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

AKP

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Halil İbrahim Aşgın

63.866 %43,28

CHP

Özgür Kılıç

54.196 %36,73

MHP

Kenan Şahin

24.141 %16,36

İYİ PARTİ

Bilgi Terlemezoğlu

2.797 %1,90

SAADET

Kemal Kurt

1.724 %1,17

BĞMSZ

Murat Kırçı

398 %0,27

BTP

139 %0,09

VATAN

124 %0,08

TKP

110 %0,07

DSP

69 %0,05


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