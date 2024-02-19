Sinop 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sinop'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sinop'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:45
Sinop 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sinop'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sinop Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sinop'da Barış Ayhan Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 SİNOP'TE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

CHP

Göz Atın
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Barış Ayhan

16.609 %56,63

AK PARTİ

Ali Çöpcü

11.877 %40,49

SAADET

306 %1,04

BĞMSZ

Mete Çağdaş

280 %0,95

DP

61 %0,21

DSP

59 %0,20

BTP

57 %0,19

VATAN

43 %0,15

TKP

38 %0,13


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