Sinop 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sinop'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sinop'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sinop Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sinop'da Barış Ayhan Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 SİNOP'TE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Barış Ayhan
16.609 %56,63
AK PARTİ
Ali Çöpcü
11.877 %40,49
SAADET
306 %1,04
BĞMSZ
Mete Çağdaş
280 %0,95
DP
61 %0,21
DSP
59 %0,20
BTP
57 %0,19
VATAN
43 %0,15
TKP
38 %0,13
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