Sivas 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sivas'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sivas'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:50
Sivas 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sivas'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Sivas Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sivas'da Hilmi Bilgin Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 SİVAS'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
Emekliler: Evimize yumurtayı, peyniri, zeytini, eti almayı unuttuk

Emekliler: Evimize yumurtayı, peyniri, zeytini, eti almayı unuttuk

Hilmi Bilgin

93.284 %49,35

BBP

Doğan Ürgüp

68.900 %36,45

CHP

Ali Akyıldız

14.528 %7,69

MHP

Mehmet Er

8.913 %4,71

SAADET

2.806 %1,48

BTP

285 %0,15

VATAN

150 %0,08

TKP

117 %0,06

DSP

53 %0,03


31 Mart haberleri Belediye başkanı haberleri Hilmi Bilgin haberleri sivas haberleri

İlgili Haberler

Siirt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Siirt'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Siirt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Siirt'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çanakkale'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çanakkale'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Sinop 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sinop'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Sinop 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sinop'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Manisa’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?

Mucize Aynalar filminin konusu nedir? Mucize Aynalar filminin oyuncuları kim?
CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisi’nin yıldızı Wilma Elles ve eski eşi arasında nafaka krizi
DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı
Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!

Harry Potter filmleri nereden izlenir? O platform duyurdu!