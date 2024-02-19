Sivas 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Sivas'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sivas'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 16 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sivas'da Hilmi Bilgin Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 SİVAS'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Hilmi Bilgin
93.284 %49,35
BBP
Doğan Ürgüp
68.900 %36,45
CHP
Ali Akyıldız
14.528 %7,69
MHP
Mehmet Er
8.913 %4,71
SAADET
2.806 %1,48
BTP
285 %0,15
VATAN
150 %0,08
TKP
117 %0,06
DSP
53 %0,03
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