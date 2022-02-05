Devlet erkânı yine İskilipli Atıf’ı andı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, Milli Mücadele karşıtı faaliyetlerde bulunan Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan ve vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf, ölümünün 96. yılında Çorum’un İskilip ilçesindeki mezarı başında anıldı. Atıf Derneğince organize edilen anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da aralarında bulunduğu devlet erkânı ve AKP’liler katıldı.

Geçen yıl da anma programına katılan Çiftçi ve İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında şikâyette bulunulmuştu. Şikâyet üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftçi ve Eligül’ün mülki idare amiri olmaları ve eylemlerinin kişisel nitelikte olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla dosyayı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da “suçun yasal unsurunu oluşturmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Çitfçi ise, kendisine tepki gösteren yurttaşlar hakkında davacı olmuştu.

Çiftçi, ayrıca Atıf’ı ‘ilim, aksiyon ve dava adamı’ olarak tanımlayarak, “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyor, mahşeri vicdanda makes bulacağına can-u gönülden inanıyorum” demişti. Geçen yıl yapılan bu açıklamaya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “Bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekleri günler yakındır” diyerek tepki göstermişti.