Halk ozanı Ali Filiz'e ‘İskilipli Atıf’ soruşturması

11 Kasım 2021 Perşembe, 11:46

Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren ve Kuvayi Milliye’ye düşman Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, 4 Şubat’ta ölümünün 95. yılında devlet erkânı ve AKP’lilerin de katıldığı törenle anıldı.

Anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf’ın aile yakınları katıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 'eşkiya' diyerek de hakaret eden İskilipli Atıf'ın, devlet erkânınca anılmasına sert tepkiler yükseldi.

HALK OZANINA SORUŞTURMA

Söz konusu anma, Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken, görüntülere, “İhanet devam ediyor” yorumu ile tepki gösteren halk ozanı Ali Filiz’e soruşturma açıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda; Filiz hakkında, İskilipli Atıf’ı anan Vali Mustafa Çiftçi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılması talep edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, talebe yanıt vererek Ali Filiz’e soruşturma açtı.

Ali Filiz

Cumhuriyet'e konuşan Filiz, söz konusu tepkiyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye göstermediğini, belirterek, "Ben olaya tepki gösterdim; Vali, üzerine alınarak hakkımda soruşturma açılmasını istemiş" dedi.

VALİ DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

Vali Çiftçi geçtiğimiz günlerde anmaya ilişkin, “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” paylaşımında bulunan Can A. adlı yurttaştan şikâyetçi oldu. Şikâyeti inceleyen Çorum Cumhuriyet Savcısı, Çiftçi’nin adı geçmeyen söz konusu paylaşımı için “haraket” suçlamasıyla Can A. adlı yurttaş hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, “Can A’nın, hakaret içerikli sözlerinin Çiftçi’nin şahsına değil, görevinden dolayı sarf edildiği” savunuldu. Bu nedenle, Can A. hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan kamu davası açılması istendi. Ancak iddianame reddedildi. Savcı, ilk iddianameden üç ay sonra yeni bir iddianame hazırlayarak “yalnızca “hakaret” suçundan dava açılmasını talep etti. İkinci iddianamenin kabul edilmesi üzerine de dava açıldı.