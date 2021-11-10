Çorum Valisi'nden 'İskilipli Atıf' övgüsü

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:15

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, resmi Instagram hesabından İskilipli Atıf Hoca, Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Menderes ve kendisinin yer aldığı bir karikatür paylaştı.

6 Kasım'da paylaşılan karikatürde İskilipli Atıf, Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Menderes, Çiftçi’ye, “Doğru yoldasın evlat” derken Çiftçi, “ Eyvallah” diye cevap veriyor.

Karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, eklediği notta, “Genç yetenekli karikatürist kardeşimiz Furkan Şimşek’in kaleminden güzel bir çalışma daha. Karikatür çok anlamlı olduğu için ayrıca yorumlamıyorum. Sadece Furkan’a teşekkür ediyor, eline emeğine teşekkür ediyor eline emeğine yüreğine sağlık diyorum. Ayrıca, ben böyle bir ilde, üç senedir kadirşinas Çorumlulara hizmet etmek bahtiyarlığına eriştiren Yüce Rabbime de sonsuz hamdü senalar ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editörün notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.