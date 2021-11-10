Çorum Valisi'nden 'İskilipli Atıf' övgüsü
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan İskilipli Atıf'a övgüler dizdi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, resmi Instagram hesabından İskilipli Atıf Hoca, Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Menderes ve kendisinin yer aldığı bir karikatür paylaştı.
6 Kasım'da paylaşılan karikatürde İskilipli Atıf, Said Nursi, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Menderes, Çiftçi’ye, “Doğru yoldasın evlat” derken Çiftçi, “ Eyvallah” diye cevap veriyor.
Karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, eklediği notta, “Genç yetenekli karikatürist kardeşimiz Furkan Şimşek’in kaleminden güzel bir çalışma daha. Karikatür çok anlamlı olduğu için ayrıca yorumlamıyorum. Sadece Furkan’a teşekkür ediyor, eline emeğine teşekkür ediyor eline emeğine yüreğine sağlık diyorum. Ayrıca, ben böyle bir ilde, üç senedir kadirşinas Çorumlulara hizmet etmek bahtiyarlığına eriştiren Yüce Rabbime de sonsuz hamdü senalar ediyorum” ifadelerini kullandı.
Editörün notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- Vekili topa tutup istifa etti
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı