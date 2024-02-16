'Cübbeli Ahmet'in yeni hedefi Acun Ilıcalı'ya 'Ramazan' uyarısı: 'Bunları ekrana çıkarma'
Acun Ilıcalı'yı 'Survivor' üzerinden hedefe alan Ahmet Mahmut Ünlü, "Acun kardeş" diye seslendiği ünlü medya patronuna "Milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazân'da yaptığını biliyor musun?" diye sordu.
AKP iktidarıyla birlikte giderek etkinliği artan İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, "Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yeni hedefi bu kez Acun Ilıcalı oldu.
Acun Ilıcalı'yı sahibi olduğu televizyon kanalı TV8'deki Survivor üzerinden hedefe koyan Ünlü, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kanalın yayın programı için de ünlü medya patronuna "ahiret" uyarısında bulundu.
Ünlü, sosyal medya hesaplarından videosunu paylaştığı sohbet programının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:
"Bu TV8 midir nedir? Bütün çırılçıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günah nedir? O Ilıcalı'ya haber gönderin. O Ilıcalı'nın karı kız çırılçıplak Adalar Modalar'dan da büyük günahı nedir? Dini inkar eden o Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır. Bari en azından oradan sıyırmak istiyorsan bunları çıkarma."
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