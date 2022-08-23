Süleyman Soylu, 'yargılanacaksınız' sözüne yanıt verdi: 'Beni yargılayacaksın ne yapacaksın?'

23 Ağustos 2022 Salı, 12:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP’nin Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Silivri’de partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu’ya AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe eşlik etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada muhalefet milletvekillerinin iktidara yönelik sık sık dile getirdiği "Yargılanacaksınız" sözü üzerine konuştu. Bakan Soylu, buna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Niye yargılanacağız? Yargıladınız zaten Adnan Menderes’i siz astınız. Adnan Menderes’i CHP kadroları ve İnönü’nün kendisi astırmıştır. Ona o darbeyi yapanların hiçbir zaman gücü yetmez. Amerika ile Avrupa ile ortak bir şekilde astırdılar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın. Apo’yu serbest bırakacaksın, Selo’yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın ne yapacaksın? İHA ile SİHA’ları kullanmayacaksın, etrafındaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye’nin bugüne kadar ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türikye’yi geçmişe mahkum, Amerikan başkanı ayak ayak üstüne atarken benim başbakanımın yanında o fotoğrafının durduğu tablo ile karşı karşıya bırakacaksın."

Soylu, "Elbette bizi yargılamak isteyenler 21 yıldır Türkiye’yi iktidara taşıyan bu anlayışı yargılamak istiyorlar. Bizi yargılamak isteyenler etrafımızdaki coğrafyada süklüm püklüm bir Türkiye istedikleri için bunu sağlamak istiyorlar. Esas yapmak istedikleri ’getirtip şu gıda krizini çözer misin diye’ yalvardıkları Türkiye’yi mahkum bir Türkiye haline getirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI'NA YÜKLENDİ"

Cumhur ittifakının sadece seçim kazanılsın diye bir araya gelmiş bir siyasi oluşum olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Tarihimizin medeniyetimizi değerlerimizin hamuru ile yoğurulmuş ve tarihin içerisinden gelen bize emanet bırakılan bütün mirasa sahip çıkan aynı zamanda geleceği kucaklayan bir anlayışın ta kendisidir. Millet ittifakında ise masanın altında başkaları var üstünde başkaları var. Büyükelçiler başka metin yazarlar, kendileri başka metin yazarlar. Galip gelen büyükelçi metinleri olur. Bütün bunu gerçekleştirirken bizim yerli ve millilik anlayışımız devam eder, onlar da da dışarı el açan anlayış devam eder. Siyaset şöyledir. Kimin doğru söylediğini, kimin samimi olduğunu, kimin gayret gösterdiğini elbette millet anlar" diye konuştu.