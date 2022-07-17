Cübbeli Ahmet'ten kendi camiasına ağır eleştiri: 'Artık saflığa pay kalmadı'

17 Temmuz 2022 Pazar, 12:13

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendi camiasına yönelik eleştirileri devam ediyor. Geçen haftalarda, Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Ünlü, "Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye" ifadelerini kullanmıştı. Cenaze töreni, söz konusu grup içindeki parçalanmayı yeniden gündeme getirmişti.

Ünlü daha sonra, 'Haftanın Sohbeti' videosunda Sakarya’da bir camide Kuveytli Vahabi Şeyhi Osman El Hamis’in namaz kıldırıp vaaz vermesinin ardından çektiği video ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmeye devam etmişti. Diyanet'in görevini ihmal ettiğini söyleyen Ünlü, "Diyanet’e çok görev düşüyor, maalesef görevini tamamen ihmal etmiş vaziyette. Hükümet ne yapacak sana vazife vermiş diyanetsin ya. Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline" demişti.

Ünlü yeni paylaşımında iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin sahiplerine eleştiriler yöneltti. Ünlü, "Akit gazetesinin sahiplerinin çok iyi niyetli insanlar olduklarını yakinen bilmekteyim fakat bizim gibi saf Müslümanların maalesef kandırılma gibi bir sorunumuz var, dolayısıyla artık saflığa pay kalmamıştır, zira dediklerimizin hepsi maalesef doğru çıkmıştır" dedi.

"BİR İÇ SAVAŞ ÇIKTIKTAN SONRA..."

Ünlü paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Bir iç savaş çıktıktan sonra; 'Hoca doğru söylüyormuş' demenin bir manası kalmayacaktır. Akit gazetesinin sahiplerinin de sarıklarını(!) önlerine koyup 'Bizi hangi konuda kim yanlış yönlendiriyor' diye düşünmelerinin zamanı çoktan gelip geçmiştir."

İşte o paylaşım: