Cübbeli Ahmet'ten kendi camiasına ağır eleştiri: 'Artık saflığa pay kalmadı'
"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendi camiasına ağır eleştirilere devam etti. Ünlü paylaşımında iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesini işaret ederek, "Bir iç savaş çıktıktan sonra; 'Hoca doğru söylüyormuş' demenin bir manası kalmayacaktır" dedi.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendi camiasına yönelik eleştirileri devam ediyor. Geçen haftalarda, Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Ünlü, "Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye" ifadelerini kullanmıştı. Cenaze töreni, söz konusu grup içindeki parçalanmayı yeniden gündeme getirmişti.
Ünlü daha sonra, 'Haftanın Sohbeti' videosunda Sakarya’da bir camide Kuveytli Vahabi Şeyhi Osman El Hamis’in namaz kıldırıp vaaz vermesinin ardından çektiği video ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmeye devam etmişti. Diyanet'in görevini ihmal ettiğini söyleyen Ünlü, "Diyanet’e çok görev düşüyor, maalesef görevini tamamen ihmal etmiş vaziyette. Hükümet ne yapacak sana vazife vermiş diyanetsin ya. Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline" demişti.
Ünlü yeni paylaşımında iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin sahiplerine eleştiriler yöneltti. Ünlü, "Akit gazetesinin sahiplerinin çok iyi niyetli insanlar olduklarını yakinen bilmekteyim fakat bizim gibi saf Müslümanların maalesef kandırılma gibi bir sorunumuz var, dolayısıyla artık saflığa pay kalmamıştır, zira dediklerimizin hepsi maalesef doğru çıkmıştır" dedi.
"BİR İÇ SAVAŞ ÇIKTIKTAN SONRA..."
Ünlü paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Bir iç savaş çıktıktan sonra; 'Hoca doğru söylüyormuş' demenin bir manası kalmayacaktır. Akit gazetesinin sahiplerinin de sarıklarını(!) önlerine koyup 'Bizi hangi konuda kim yanlış yönlendiriyor' diye düşünmelerinin zamanı çoktan gelip geçmiştir."
İşte o paylaşım:
Akit Gazetesi’nin sahiplerinin çok iyi niyetli insanlar olduklarını yakinen bilmekteyim fakat bizim gibi saf Müslümanların maalesef kandırılma gibi bir sorunumuz var, dolayısıyla artık saflığa pay kalmamıştır, zira dediklerimizin hepsi maalesef doğru çıkmıştır. pic.twitter.com/hwfr4EX93e— Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) July 17, 2022
Video Haberler
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Yurttaşa sabır, kendine 10 asgari ücret ederinde gözlük
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme