Cumhur İttifakı'nın kalesinde isyan: 'MHP'liyim ama..."

12 Ocak 2022 Çarşamba, 19:26

Türkiye yeni yıla zamlarla birlikte girdi. Yurttaşlar elektrik, doğalgaz, akaryakıt, taksi ücretleri gibi birçok temel konuda zamlarla karşılaştı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34'ü aştı. Cumhuriyet TV, Fatih'te yaşayan vatandaşlara ekonomik gelişmelerle ilgili neler düşündüğünü sordu.

Faturalardan şikayet eden bir yurttaş, “Para yok ki ödeyeyim” diye isyan etti. “Mahvolduk” diyen yurttaşlar, “Verilen zamlar yeterli değil” diyerek asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamları eleştirdi.

"MHP'LİYİM AMA..."

Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) desteklediğini belirten bir yurttaş, "Her şey meydanda. Ben MHP'liyim. Benim arabam 70 TL'ye doluyordu. Dün akşam 280 liralık yakıt aldım. Ben 79 yaşındayım. Böyle yoksulluk görmedim. 60 seneden beri böyle bir şey görmedim, görene de rastlamadım" dedi.

Ekonomik krizin varlığını kabul etmeyenleri de eleştrilen yurttaş, "Kedileri de biliyor ekonomik kriz olduğunu. Benim babam Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de savaşmış. O günlerden bugünlere geldik. O günlerde bile bu kadar yokluk yokmuş. Başka diyecek bir şey yok. Bir günde iki kere, üç kere zam olmaz" diye konuştu.







