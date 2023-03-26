Cumhur'a 'hayır' dediğinde yayını kesmişlerdi: Fatih Erbakan, TRT'ye konuk olacak
TRT, 20 Mart'ta Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladıktan sonra yayınını kestiği Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı bugün konuk edecek. Erbakan, iki gün önce ise daha önce reddettikleri ittifaka katılacaklarını duyurmuştu.
Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından AKP'nin ittifak görüşmeleri yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kadını koruyan yasaların kaldırılmasını talep etmişti. YRP ise Cumhur İttifakı'nı önce reddetmiş daha sonra kabul etmişti.
İTTİFAKI KABUL ETTİ, KONUK OLDU
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk olarak Cumhur İttifakı'nı reddettiğinde TRT, Erbakan'ın açıklama yaptığı yayını yarıda kesmişti. Ancak iki gün önce açıklama yapan Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurmuştu.
Bu gelişmelerin ardından ise Fatih Erbakan bugün TRT Haber'de özel yayın konuğu oluyor.
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