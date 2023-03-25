Son dakika... 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna net yanıt

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 18:22

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 18:42

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, imza sürecinin başlamasının ardından 4'üncü günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İnce, kendisine yöneltilen "Kılıçdaroğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Bir gazeteci yazmış, görüşmeler varmış... Tamamen palavra. Benimle iletişim kuran olmadı. Görüşme talebi olmadı. Nokta." şeklinde yanıt verdi.

Kendisine 'özverili' davranma çağrısında bulunan 107 CHP'li isim için ise İnce, şunları kaydetti:

"Çağrılarını anlamlı buluyorum fakat ben şu anda CHP üyesi değilim. O çağrıyı bana değil Genel Başkanlarına yapmalılar. Arkadaşlar CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Saraya giden CHP'li yalanını ortaya attıklarında ne yaptınız? Gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını ahtırlatırım onlara. Siz benim arkadaşımsınız, beraber çalıştık. Birinizden bir tepki görmedim. Bu yüzden çok inandırıcı gelmiyorlar bana."