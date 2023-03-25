Son dakika... 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna net yanıt

Son dakika haberi... 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kendisine 'özveride bulunma' çağrısı yapan 107 CHP'li vekili hedef alarak, "Samimi bulmuyorum" dedi. İnce ayrıca, Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 18:22
Son dakika... 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna net yanıt
Abone Ol google-news

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, imza sürecinin başlamasının ardından 4'üncü günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İnce, kendisine yöneltilen "Kılıçdaroğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Bir gazeteci yazmış, görüşmeler varmış... Tamamen palavra. Benimle iletişim kuran olmadı. Görüşme talebi olmadı. Nokta." şeklinde yanıt verdi.

Kendisine 'özverili' davranma çağrısında bulunan 107 CHP'li isim için ise İnce, şunları kaydetti:

"Çağrılarını anlamlı buluyorum fakat ben şu anda CHP üyesi değilim. O çağrıyı bana değil Genel Başkanlarına yapmalılar. Arkadaşlar CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Saraya giden CHP'li yalanını ortaya attıklarında ne yaptınız? Gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını ahtırlatırım onlara. Siz benim arkadaşımsınız, beraber çalıştık. Birinizden bir tepki görmedim. Bu yüzden çok inandırıcı gelmiyorlar bana."


Muharrem İnce Memleket Partisi CHP

İlgili Haberler

Son dakika... 100 bini geçti: Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adayı!

Son dakika... 100 bini geçti: Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adayı!
CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'emekli maaşı' açıklaması: Eksik kalanı da gelince biz tamamlayacağız

CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'emekli maaşı' açıklaması: Eksik kalanı da gelince biz tamamlayacağız
Şahan Gökbakar Muharrem İnce'yi tiye aldı: 'Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya?'

Şahan Gökbakar Muharrem İnce'yi tiye aldı: 'Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya?'

En Çok Okunan Haberler