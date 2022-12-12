Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte yeni burs ve kredi ücretleri
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı yaptığı açıklamalarda yüksek öğretim öğrencilerine verilen burs ve kredilerinin 2023 yılı ücretleri hakkında konuştu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada 2023 yılı burs ve kredi ücretlerini de duyurdu.
Erdoğan'ın açıklamasına göre, lisans öğrencilerinde 850 lira olan burs ve kredi ücreti 1250 lira oldu. Yüksek lisans ücreti 2500 liraya yükselirken; doktora öğrencilerine verilen burs ve kredi ücreti ise 3750 lira oldu.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Başarı teşvik programı... Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.
YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanın olduğunu hissettirecek başarı desteği sağlayacağız. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1.5 milyar liralık bütçe ayırdık. Evlatlarımızın eğitimini destekleyen bu programın hayırlı olmasını diliyorum.
Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itirabiriyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktarada 2500 liraya yükseltmiştik. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yarıdmını 1800 liraya çıkardık. Bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayımıza ulaştık.
Bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz 2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
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