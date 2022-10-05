Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘türban’ çağrısı yapacak: 'Anayasaya ekleyelim'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında CHP liderine rest çekeceği belirtiliyor. Toplantı sonrası, AKP grubunun TBMM Başkanlığı’na ‘türban’ düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği öngören bir yasa teklifi vereceği iddia ediliyor.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamaları sonrası kulisler hareketlendi. Edinilen bilgiye göre, AKP’nin önceki gün yapılan MYK toplantısı sonrası, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye “başörtüsü” teklifi vereceklerini açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda, “türban” serbestisinin 1 Ekim 2013’te, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yönetmelikle değiştirildiği anımsatıldı. O dönem CHP’nin “türban” serbestisini AYM’ye taşıdığına atıf yapılırken, Erdoğan’ın da bugünkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na “rest çekeceği” belirtiliyor. Erdoğan’ın, “Samimiysen gel, kılık kıyafet düzenlemesini anayasaya ekleyelim” çağrısı yapacağına işaret ediliyor.

SÜREÇ ANLATILACAK

AKP’li kurmayların, kamuoyuna aktarılmak üzere “türban” serbestisine giden süreci anımsatacak bir çalışma hazırladıkları belirtildi.

Erdoğan’ın TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni anasaya vurgusunda bulunurken, “Türkiye’yi vesayetin, darelerin, baskıların, zulümlerin, utancında, vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni anaysayla bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz” çıkışında bulunduğunun da altı çiziliyor. Erdoğan’ın grup toplantısında yapacağı açıklamalar sonrası, AKP grubunun TBMM Başkanlığı’na “türban” düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği öngören bir yasa teklifi vereceği iddia ediliyor.