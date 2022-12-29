Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Basına kapalı görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan'a 99 adet gül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.
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