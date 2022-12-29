Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

DHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı  Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan'a 99 adet gül verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.


Recep Tayyip Erdoğan AKP MHP Bahçeli

En Çok Okunan Haberler