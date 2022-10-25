Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici’yi kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici’yi kabul etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


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