Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici’yi kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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