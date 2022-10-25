Erdoğan temel atma töreninde konuşurken dikkat çeken bir ses duyuldu: 'Yandık'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Lale Meydanı'nda 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin temel atma töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında "Yandık" diye bir ses duyuldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konutların 2028'de teslim edileceğini, 250 bininin ise iki yıl içinde teslim edileceğini duyurdu.
20 yılın zirvesindeki enflasyonu görmezden gelerek kiralardaki fahiş artış için yurttaşları suçlayan Erdoğan, "Ev sahipleri zulmetti kiracılarına" dedi.
Hazır bulunan 8 ile bağlanan Erdoğan, Zonguldak'taki temel atmaya bağlandığı zaman dikkat çeken bir an gerçekleşti.
"YANDIK" DİYEN BİR SES...
Erdoğan'ın "Zonguldak'ta Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, duyuyor musun bizleri. Yanında milletvekilimiz Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu" demesinin hemen ardından yayında kimin söylediği belli olmayan "Yandık" sesi duyuldu.
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