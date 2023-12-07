Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'dan ayrıldı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 19:26

Güncelleme: 07.12.2023 - 20:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye hareket etti.