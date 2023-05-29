2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs kesin seçim sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 13. cumhurbaşkanı seçimleri ilk turda adayların yeterli oy oranına ulaşamamalarından dolayı ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nca geçici sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi. Peki, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs kesin seçim sonuçları hangi tarihte belli olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:59
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs kesin seçim sonuçları hangi tarihte belli olacak?
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28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan yarıştı. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. 

28 MAYIS KESİN SEÇİM SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları YSK'nin seçim takvimine göre 1 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak. 1 Haziran'da Yüksek seçim kurulunca kesin seçim sonuçlarının resmi gazete, radyo ve televizyonda ilân edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ KESİN SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim" ifadelerini kullandı.

 


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