Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın İngiltere'ye gidecek

Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:44

Güncelleme: 25.02.2024 - 21:51

Geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gündem olan eleştirilerden biri de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Londralı tefeciler' söylemiydi. Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinde, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Londra’daki tefecilere git avucunu yalayacaksın, sen zaten seçim kazanamayacaksın ki ciddi manada zavallısın ya!" ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programının ikinci gününde İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile ayrı ayrı görüşecek, İngiliz Sanayi Konfederasyonu tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

İngiltere'de Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek Yılmaz, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılarla toplantı yapacak.

Yılmaz'a programlarında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da eşlik edecek.