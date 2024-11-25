Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.27'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katılan bakanların alanları ile ilgili sunum yapmaları ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler, ekonomik durum ve terörle mücadele çalışmalarının masaya yatırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Etiketler: #Kabine Toplantısı #Kabine #Erdoğan
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