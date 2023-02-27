Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri süreçlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yetki verildi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart’ta 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını konuşması beklenen toplantı öncesinde dün partisinin tüm yetkili kurullarını topladı. Kılıçdaroğlu önce sabah saatlerinde partisinin Meclis grubu ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantıya 109 milletvekilinin deprem bölgesinden katıldığını belirtti.

ADAY İSİM BELLİ

Özel, “Arkadaşlarımız cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini bildirdiler. Aday belirleme noktasında ortaklaştılar. Bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada sayın genel başkanımızın 6’lı masanın ortak iradesine vurgusu üzerine şu açıklamayı paylaşıyorum: Toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir. Alınan karar yıkılmaz bir Türkiye’nin inşası için grubumuzca umutla karşılanmıştır” dedi.

(Özgür Özel)

BAŞARI DİLENDİ

Özel’in açıklamasında söz ettiği aday ismine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan milletvekilleri, “Tüm arkadaşlarımız doğal olarak genel başkanımızın aday olmasını istediğini söyledi. Hatta tam yetki verilirken ona başarılar dileyen de oldu. O da teşekkür etti. Partinin aday olarak da önerdiği tek isim genel başkanımız. Ancak 6’lı masanın iradesine saygılı olarak bu durum metne işlenmedi” bilgisini paylaştı.

(Faik Öztrak)

PM DE TAM YETKİ VERDİ

Kılıçdaroğlu daha sonrasında Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “PM, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde karar alma konusunda genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki vermiştir” dedi.

GERİLİMİ DÜŞÜRME BULUŞMASI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. Akşener, katıldığı bir televizyon programında, “Sayın Bülent Kuşoğlu’nun bu masanın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kurulduğu yönünde sözleri var ve bunu tekzip eden olmadı. Bu masa noter görevi görmeyecek” demişti. Bu açıklamadan sonra iki liderin partilerin arasındaki gerilimi düşürmek için bir araya geleceği belirtildi.