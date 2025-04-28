Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'den Abdullah Gül'e 'İmamoğlu' tepkisi: 'Çok endişelendim hakkında, hiç yakıştıramadım'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:57

Güncelleme: 28.04.2025 - 18:39

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AKP Genel Merkezinde düzenlenen "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan: Bir Dik Duruşun Hikayesi" temalı panelde konuştu.

Şahin, "Cumhur İttifakı olarak birlikte Türkiye’yi daha iyi yarınlara, daha aydınlık yarınlara çıkarmak için birlikte hareket ettiklerini" belirtip MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Daha sonra sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı verdiği tepkiye getiren Mehmet Ali Şahin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra ne dedi? Onu size paylaşmak istiyorum. ‘Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve şahsıma yapılanlar Ekrem İmamoğlu’na yapılmamalı’ Peki Tayyip Erdoğan’a ve Abdullah Gül’e geçmişte yapılanlar neydi? Ekrem İmamoğlu’na yapılan nedir? Sayın Gül biz sizi seçtirmek için her türlü riske göze aldık. Siz sadece eşinizin başörtülü olduğundan dolayı suçlanıyordunuz. Sadece bu ülkede isteyen istediği kıyafetle gezsinler çalışsınlar diye bir yol takip ediyorduk. Ama sizin işte 'bize yapılanlar Ekrem Bey’e yapılmasın' derken siz bu yolsuzluğu meşru mu görüyorsunuz? Yolsuzluk iddialarını meşru mu görüyorsunuz? Yani bu para kulelerini çantaları meşru mu görüyorsunuz? Dolayısıyla bizim her türlü riski göze alarak seçtiğimiz bir kişinin bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylemlerine benzer bir söylemde bulunması doğrusu bizi çok üzmüştür. Çok endişelendim kendisi hakkında. Dolayısıyla bunu kendisine hiç yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum."

"CUMHURBAŞKANI SEÇTİĞİMİZ İNSANDAN VEFA BEKLERİZ"

YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül'e yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendisini seçerken Cumhurbaşkanımız kürsüden dedi ki 'kardeşimiz Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz'. Vefa bunu gösterir. Ama biz karşımızdan da vefa bekleriz. Cumhurbaşkanı olarak seçtiğimiz bu insandan da vefa bekleriz. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi’nin dümen suyuna girerek işte yolsuzluktan dolayı envayi çeşit iddialar hakkında. Bunlar iddiadır. Ama insanın midesini bulandıran, kamuoyunda bir çok soru işaretlerine yol açan bu iddialar karşısında siz şunu söylemeliydiniz: 'Bu Cumhuriyet Savcılarının yaptığı bir iştir. Bunun sonucunu ne beklemek lazım. İnşallah aklanır demeniz' lazım. Ama ‘Tayyip Erdoğan’a ve bana yapılanların aynısını yapmamalıdır bu iktidar İmamoğlu’na' demek suretiyle’ siz Özgür Özel’den farklı bir şey söylemiyorsunuz."

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha bir sonraki seçimlere 3 seneye yakın zaman varken, bazı sorunlar siyasi diyalogla ve formüllerle çözülebilecekken böyle bir çalkantı içinde kalmak bizi ileriye götürmez. Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı" demişti.