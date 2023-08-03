Cumhur'da gündem belediye başkan adayları: AKP, Hatay'a 'İbrahim Altay gibi bir isim arıyor'
AKP yönetimi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem illeri için ayrı bir çalışma yürütülmesini istediği” belirtiliyor. Bu illerin başında da Hatay geliyor.
Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hemen sonra yerel seçimler için çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP’li 11 büyükşehir belediyesini Cumhur İttifakı’na kazandırmaya yönelik” hedefine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de önceki gün “Muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir” sözleriyle destek verdi.
AKP yönetimi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem illeri için ayrı bir çalışma yürütülmesini istediği” belirtiliyor. Bu illerin başında da Hatay geliyor.
(Uğur İbrahim Altay)
Depremlerde “yerle bir olan” Hatay için Konya, Bursa, Kocaeli ve Denizli büyükşehir belediyeleri görevlendirilmiş ayrıca 7 il belediyesi ile 79 ilçe belediyesi de “Hatay’la kardeş” ilan edilmişti. Depremlerden hemen sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Hatay’daki çalışmalarının “diğer büyükşehir belediyelerine örnek olduğu” ileri sürülüyor.
AKP’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın adının 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için de geçtiğine dikkat çekiliyor.
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