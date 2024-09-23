Cumhuriyet İçişleri'ne ulaştı: 'Polis katiline çöp poşeti giydirilmesine soruşturma' iddiası yalanlandı
İçişleri Bakanlığı'nın polis cinayeti şüphelisine çöp poşeti giydirilmesine ilişkin soruşturma açtığı iddia edilmiş, söz konusu iddia birçok medya kuruluşu tarafından servis edilmişti. Cumhuriyet'in ulaştığı İçişleri Bakanlığı kaynakları, iddiayı reddetti. İddialara dair bir yalanlama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
İstanbul Ümraniye'de dün akşam saatlerinde; aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti kendisini yakalamak isteyen polislere direndi.
Çıkan arbedede, 19 yaşındaki Geçti, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu.
ÇÖP POŞETİ GİYDİLEREK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı.
Kadın polisler, şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin hayvanları taşımak için kullandığı araca bindirdi.
SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI GÜNDEM OLDU
Polis cinayeti şüphelisine çöp poşeti giydirilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yaşananlar hakkında soruşturma açtığı iddiası gündem oldu.
Söz konusu iddia, birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi.
CUMHURİYET İÇİŞLERİ'NE ULAŞTI
İddiaların ardından, Cumhuriyet, İçişleri Bakanlığı'na ulaştı.
Cumhuriyet'e konuşan kaynaklar, söz konusu iddiayı yalanladı ve çöp poşeti giydirilme olayına dair herhangi bir soruşturma başlatılmadığını bildirdi.
BİR YALANLAMA DA BAKAN YERLİKAYA'DAN
Cumhuriyet'in, 'soruşturma' iddiasını yalanlamasının ardından, bir resmi açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR!
Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR!
Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."
Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2024
Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir…
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