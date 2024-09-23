Cumhuriyet İçişleri'ne ulaştı: 'Polis katiline çöp poşeti giydirilmesine soruşturma' iddiası yalanlandı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:26

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:55

İstanbul Ümraniye'de dün akşam saatlerinde; aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti kendisini yakalamak isteyen polislere direndi.

Çıkan arbedede, 19 yaşındaki Geçti, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu.

ÇÖP POŞETİ GİYDİLEREK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı.

Kadın polisler, şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin hayvanları taşımak için kullandığı araca bindirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Polis cinayeti şüphelisine çöp poşeti giydirilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yaşananlar hakkında soruşturma açtığı iddiası gündem oldu.

Söz konusu iddia, birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi.

CUMHURİYET İÇİŞLERİ'NE ULAŞTI

İddiaların ardından, Cumhuriyet, İçişleri Bakanlığı'na ulaştı.

Cumhuriyet'e konuşan kaynaklar, söz konusu iddiayı yalanladı ve çöp poşeti giydirilme olayına dair herhangi bir soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

BİR YALANLAMA DA BAKAN YERLİKAYA'DAN

Cumhuriyet'in, 'soruşturma' iddiasını yalanlamasının ardından, bir resmi açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar ALÇAKÇA BİR YALANDIR!

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR!

Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."