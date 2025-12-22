Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Kızılay'ın depremde çadır sattığı resmen doğrulandı!

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, on binlerce yurttaşın ölümüne neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede bir türlü bulunamayan Kızılay'ın, binlerce insan molozlar altında can çekiştiği sırada elindeki çatır stoklarını satmakla meşgul olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Resmi açıklamalara göre 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinden sonra, Türkiye'nin uzun süre konuştuğu o habere konu olan skandal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı raporuna da yansıdı.

İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından hazırlanıp bilirkişiye teslim edilen “inceleme ve değerlendirme” raporu, 1 Aralık 2025’te de savcılığa teslim edildi.

"KIZILAY TÜZÜĞÜ VE KAMU YARARIYLA BAĞDAŞMIYOR"

Raporda, “Ahbap Derneği’ne çadır satışı işleminde; satışa konu çadırların şirket (Kızılay Çadır A.Ş.) stokunda yer aldığı, bedelin banka aracılığıyla ödendiği, işlem taraflarının ticari nitelikte bir satış sözleşmesi çerçevesinde hareket ettiği yönünde kayıt ve savunmalar bulunduğu, buna karşın şikâyet dilekçelerinde bu işlemin Kızılay tüzüğü ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığı, afet döneminde derhâl ve ücretsiz yardım yükümlülüğüne aykırılık oluşturduğu yönünde iddiaların ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır” denildi.

SAVCILIĞI İŞARET ETTİ

Ayrıca raporda, “Ceza hukuku anlamında suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, hukuki sorumluluğun kapsamı, fail ve mağdur sıfatlarının belirlenmesi ile kovuşturma yapılıp yapılmaması yönündeki takdir ve değerlendirme yetkisi tamamıyla sayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aittir” denilerek olayın hukuki kısmının savcılık tarafından değerlendirileceği ifade edildi.