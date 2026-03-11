Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 3'üncü gün: Duruşma öncesi yine gerginlik!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın üçüncü celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülecek.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumlarının saat 10:00'da başlayıp 17:00'da bitmesi hedefleniyor.

SAAT 11:45 AYDÖNER'İN SAVUNMASI TAMAMLANDI

İş insanı Baki Aydöner'in savunmasını tamamladı. Duruşma Aydöner'e yönelik sorularıyla sürüyor.

SAAT 11:00 | "YALAN BEYANLARLA BENİ TUTUKLATTIRDI"

Savunmasına başlayan Bulut Aydöner savunmasına delilsiz belgesiz, yalan beyanlarla tutuklandığını söyledi. Aydöner, şirketin her işleminin yasal olarak ilerlediğine dair belgeleri mahkemeye sundu. Aydöner, ticari faaliyetlerini anlatarak başladığı savunmasında, annesi ve kendi adına kurulan şirketle yaptığı ticaret kayıtlarını, kartonlarla mahkemeye gösterdi.

Aydöner, şöyle dedi:

“Ben delilsiz ve belgesiz bir beyanla, hakkımda araştırma yapılmadan tutuklandım. Ben şirketime maddi manevi bu kadar emek sarfederken bunun bir beyanla mahvedileceğine inanmak istemiyorum. Ticari kariyerimden özellikle bahsediyorum çünkü devlet destekli ve emek endeksli büyüttüğümüz emekler hiçe sayılırcasına bir MASAK raporu sunulmuş dosyaya. Burada, şirketle ilgili ödemelerin hepsi olağandışı ödemeler olarak sınıflandırılmış. İddianamede talimatla hareket ettiğim belirtilmiş, bunları bu nedenle anlatıyorum. Abim CHP’de üst düzey yönetici. Tarzı, siyasi fikri açıkça belli. Ama biz ayrıyız. Bana herhangi bir talimat vermesi söz konusu değildir.

İBB’den ihale alan Serbülend Danış ve şirketinin hakediş ödemesi alabilmek için iki taşınmazını devretmek zorunda kaldığı ve bu taşınmazları ortağı olduğu firma üzerine geçirerek icbar yoluyla irtikap suçuna iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan Aydöner, kendisini şu sözlerle savundu:

“Rüşvet olarak alınan bir yerin tapu masrafını ben niye kendi hesabımdan ödeyeyim? İki tapu ödemesi de sorunsuz yapıldı. Hem şikayetçi Serbülend Danış ve kardeşi Taylan Danış’ın, taşınmaza karşılık para almadık demeleri gerçekçi değildir. Aleyhime tanık olan kişi, beni tanımadığı halde şirketimle ilgili beyanda bulunuyor. Serbülend Danış benim hakkımda yalan söyleyerek beni tutuklattı. Serbülend’in ismini duydum ama kim olduğunu tutuklandıktan sonra cezaevinde öğrendim. Serbülend Danış, hatırlamadığı ve bilmediği olayları tutuklanma korkusuyla anlatmış. Ben ve abimin kaçma durumu, kaçma ihtimali yoktur. Asıl kaçma ihtimali olanlar tutuksuz şekilde gelip burada ifade verecek. Serbülend Danış’ın ifadesinde, ekonomik olarak zor durumda olduğunu iddia etmesi de yanlıştır. 5 milyon TL’lik para akışları hesabında olan bir insanın ekonomik olarak zor duruma düşmesi gerçekçi değildir. Alacakları 500 milyon TL değerindeyken, ‘sistem’ adı verilen olayı duyarak, ona uygun bir senaryo çizmişler. Arsaların toplam 50 milyon TL değerinde olduğunu söylüyor ama ihale bedeline göre arsaların değeri 100 milyon TL olmalıydı.”

SAAT 10:37 | BULUT AYDÖNER SAVUNMAYA BAŞLADI

Duruşma saat 10:37’de başladı. Avukatlar, tutuklu sanıkların aileleriyle selamlaşmasının engellenmemesine yönelik talepte bulundu. Hakim olayın kamera kayıtlarına bakılıp değerlendirileceğini belirtirken ayrıca, basın mensupları için salonun en köşesinde ayrılan yerin daha orta kısımlara taşınacağını açıkladı. İlk savunmayı tutuklu olan CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi, tutuklu iş insanı Bulut Aydöner yapıyor.

SAAT 10:32 | İMAMOĞLU SLOGANLAR EŞLİĞİNDE SALONDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona getirildi. Giriş yaptığı anda salonda “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atılırken İBB Başkanı, dün olduğu gibi tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile bir boşluk aralı olmak üzere yan yana oturuyor.

SAAT 10:10 | DURUŞMA ÖNCESİ YİNE GERGİNLİK

İBB Davası'nın üçüncü gününde tutuklular salona gelmeye başladı, duruşma birazdan başlayacak. Jandarma, dün olduğu gibi tutukluların izleyici sıralarına el sallamasını engellemeye çalıştı. Bazı tutuklular jandarma ile tartışıyor.

Dilek İmamoğlu’nun tutuklu kardeşi Cevat Kaya, jandarmalara tepki gösterdi. Kaya, jandarmaların izleyicileri selamlamasını engellemesi üzerine “40 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın!” ifadelerini kullandı.

SAAT 09:45 | DİLEK İMAMOĞLU SİLİVRİ'DE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, davayı takip etmek için Silivri'ye geldi.

İLK İKİ GÜN NELER YAŞANDI?

9 Mart'ta görülmeye başlanan duruşmanın ilk gününde avukatlara verilmeyen ifade listesinin iktidara yakın gazetelere verildiğine yönelik tepkilerin ardından mahkeme başkanı salonun boşaltılmasını isteyip salonu terk etmişti. Duruşmada mahkeme başkanının İmamoğlu'na "sen" diye hitap etmesi de gerginliğe yol açmıştı. Ayrıca ilk duruşmada mahkeme heyeti dün reddi hakim talebini reddetmişti.

Yargılananlardan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun savunmasını yaptığı ikinci güne ise "yapay zeka" tartışması damga vurdu. Avukatlar iddianamenin kabulünün ardından düzenlenen tensip zaptında yapay zekâ kullanıldığını iddia etti. Tensip zaptında müşteki sırasına “Kamu Hukuku” yazılıp "Kamu Hukuku"nun kişi olarak ifade edildiği ve karşısında 1 Ocak 1980 doğumlu, “Kamu oğlu” olduğu eklendiği görüldü. Zapta tepki gösteren avukat Ali Rıza Dizdar, “Bu tensip zaptı ile 106 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdiniz. Bu kararı da mı yapay zekâ verdi?” dedi.