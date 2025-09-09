Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

9.09.2025 13:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) kuruluş dilekçesi, kapanan Memleket Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki heyet tarafından İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Kapanan Memleket Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki heyet, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Öztürk, bunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Image

Öztürk, "İçişleri Bakanlığımıza dilekçemizi verdik. Milli ekonomiyi, milli üretimi, milli tüketimi yeniden Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi yüce Türk milletini ayağa kaldırmak için yola çıktık. Biz ihanet masasına oturanları Atatürk'ün yolundan koşanlar olarak benimsemiyoruz. Bu ülke ulusal üniter yapısıyla; Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Roman'ıyla yaşayan her bir yurttaşıyla, eşit yurttaşlık ilkesinde 1923 ruhuyla yeniden inşa edilecek. Barış, kardeşlik, sevgi, eşitlik, hakça paylaşım, sosyal adalet, gelişen Türkiye gençlerinin dışarıda umut aramadığı, bu ülkede heyecanla yaşayabileceği, özgürce görüşlerini ifade edebileceği bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhuriyetçi Milletin Partisi'ni 102 yıl sonra Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğurmak için kurduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Memleket Partisi, 22 Temmuz'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla oy çokluğuyla kapatıldı. Karar, kurultaya katılan 277 delegenin 220’sinin “kapatılsın” yönünde oy kullanmasıyla alındı.

 

İlgili Konular: #Memleket Partisi

İlgili Haberler

Son Dakika... Memleket Partisi'nden partiyi kapatma kararı: CHP'ye katılacaklar mı?
Son Dakika... Memleket Partisi'nden partiyi kapatma kararı: CHP'ye katılacaklar mı? Son dakika haberi... Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını açıkladı. Güven, "Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi kapatıldı
Memleket Partisi kapatıldı Genel Başkanları Muharrem İnce’nin CHP’ye geçmesinin ardından olağanüstü kurultay yapan Memleket Partisi feshini duyurdu.
Memleket Partisi kapandı mı? Memleket Partisi kapanacak mı?
Memleket Partisi kapandı mı? Memleket Partisi kapanacak mı? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İnce 4,5 yılın ardından CHP'ye dönme kararı aldı. Peki, Memleket Partisi kapandı mı? Memleket Partisi kapanacak mı?