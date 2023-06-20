Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Ankara-Sivas hattındaki tehlikeyi bakanlık reddetmişti: YHT’de faciadan dönüldü

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

İktidarın yılan hikâyesine dönen 6 yılda biteceği açıklanan, 15 yılda bitirilmeyen ama seçim öncesinde acele açılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara Sivas hattında dün bir faciadan dönüldü. Cumhuriyet, 28 Nisan’da, hattın bir kısmında sinyalizasyon bulunmadığını, durumun kurum içi yazışmalarda da itiraf edildiğini, yeterli deneme seferi yapılmadığını, rayların oturmama ihtimali bulunmadığını, yağışlar nedeniyle bu durumun tehlike yarattığını gündeme getirdi. Bakanlık ise iddiaları reddederek “sinyalizasyonun tam olduğunu, deneme seferlerinin yapıldığını, rayların oturmama ihtimalinin asılsız ve yalan olduğunu” iddia etti. Bakanlığın reddettiği tehlike ise önceki gün gerçekleşen yağışlar nedeniyle gün yüzüne çıktı.

"UYARILARI DİNLESİNLER"

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 18 Haziran’da yol kontrolü yapan kılavuz trenin, yoğun yağış nedeniyle Yozgat yakınlarında, rayların ve traverslerin altındaki balastın boşalması üzerine raydan çıktığını duyurdu. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, bakanlığı ve yetkilileri önceden uyardıklarını, tehlikeye ve risklere dikkat çektiklerini ancak dikkate alınmadığını söyledi. Bu gibi risk ve tehlikelerin tartışma dışı konular olduğunu vurgulayan Özdemir, “Eksikliklerin giderilmesi, sonra açılışın yapılması gerekiyor. Olay olduktan, canlar gittikten sonra bir faydası olmuyor. Kılavuz lokomatif geçtikten sonra yağmur yağsaydı ve yüksek hızla gelen tren böyle bir bölgeyle karşılaşsaydı, kötü sonuçlar getirebilirdi. Uyarılarımızı dikkate alsınlar. Tek derdimiz, kimsenin burnunun kanamaması” dedi.

2018'DE SEÇİM UĞRUNA 9 KİŞİ CANINDAN OLMUŞTU



24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren (YHT) kazasında 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 107 kişi de yaralanmıştı. 13 Aralık 2018’de sinyalizasyonu bile tamamladan açılan hat canlara mal olmuştu. Kazanın olduğu hatta makinistlerin birbirleriyle telsizle veya cep telefonu ile haberleştiği belirtilmişti. Hazırlanan TCDD Teftiş Kurulu raporunda ise asli kusurlunun makasçı olduğu öne sürülmüştü.



"ÇORLU'DAN DERS ALINMADI"



CHP Sivas Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Ulaş Karasu sosyal medyadan tepki gösterdi. Karasu, “Yazıklar olsun. Çorlu’daki tren kazasından ders almayan Ulaştırma Bakanlığı yine sınıfta kaldı. Facia olması için ölen canların mı sayılması lazım” dedi.

