Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı: Sonsuza dek koruyacağız

30 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü için kutlamalar, devlet erkânının Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de yer aldığı heyet, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Erdoğan’ın çelengi mozeleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, Türkiye Vizyonu belgesi açıklamasına gönderme yaptı.

Erdoğan, ardından Saray’da tebrikleri kabul etti. Erdoğan’ın bulunduğu alanda, üzerinde “Türkiye Yüzyılı” logosu da yer alan “Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu Olsun” yazılı pano dikkat çekti. TBMM’de de 99. yıl için etkinlikler düzenlendi. Mehteran Birliği, Meclis’te konser verdi. Konserin ardından Ankara Valiliği’nce TBMM önünden Ulus’taki 1. Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı.

AKŞENER VE BAHÇELİ İLK KEZ YAN YANA



Erdoğan, önceki milli bayramlarda olduğu gibi yine Anıtkabir’de sloganlarla karşılandı. Törendeki kalabalıkta bazı kişiler ıslık çalarken Erdoğan için “Reis” ve “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratları yapıldı.

Önceki yıllarda da Erdoğan için “listeyle bir kalabalık oluşturulduğu ve Erdoğan lehine tezahürat yaptırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti.

Devlet erkânı mozoleden Misakı Milli Kulesi’ne geçtiği esnada İYİ Parti lideri Akşener ve MHP lideri Bahçeli ise yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verdi. Tokalaşan iki lider kısa süreli sohbet etti.



YURTTAŞLAR ATA’SINA KOŞTU



Anıtkabir, devlet erkânının ziyaretinden sonra halka açıldı. Törenin bitişini bekleyen her yaştan çok sayıda yurttaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata’nın huzuruna çıktı.

Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu.

Yurttaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için anı fotoğrafları çektirdi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yurttaşlar, saat 21.00’de dek açık kalan Anıtkabir’de Ata’larına ziyareti sürdürdü.



‘MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ’E POLİS ENGELİ



Çankaya Belediyesi’nin Kızılay’daki belediye binasından Anıtkabir’e her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geleneksel olarak yaptığı “Meşaleli Yürüyüş”ün başlangıç bölümü polis tarafından engelledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yapacağı konuşmanın ardından belediye binası önünden başlatılacağı açıklanan yürüyüş, Emniyet’in engellemesi nedeniyle Milli Müdafaa Caddesi’ne kaydırıldı. Burada toplanan yurttaşlar, ellerindeki meşalelerle Anıtkabir’e yürüdü. Taşdelen de konuşmasını Anıtpark’ta yaptı.

Daha sonra başkentliler Anıtpark’taki konserde Can Bonomo’nun şarkılarını dinledi. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi, bayramı Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Gazihark’ta Kenan Doğulu konseriyle kutladı. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Cumhuriyet konserinde ise Cem Adrian, başkentlilerle buluştu.

MEMUR-SEN ‘ATATÜRK’ DİYEMEDİ



En fazla üyeye sahip olduğu için “yetkili konfederasyon” konumunda bulunan Memur-Sen bu yılki Cumhuriyet bayramı mesajında da “Atatürk” diyemedi.

Memur-Sen geçen yılki 29 Ekim mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini hiç geçirmemişti. Diğer milli bayram mesajlarında da Atatürk ismi geçirilmeyen Memur-Sen’in bu 29 Ekim mesajında ise “Gazi Mustafa Kemal” denilmekle yetinildi. “Atatürk” ismi yine geçmedi.



ÜNAL, CUMHURİYETE DÖNDÜ



Cumhuriyet ve Harf Devrimi’ni hedef almasıyla tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle yâd ettiğini söyledi.

Ünal, “Türkiye Yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında” dedi. Sosyal medya kullanıcıları, Ünal’a çok sayıda tepki yanıtı gönderdi.



KÖYDE CUMHURİYET BALOSU



Daha önce köyün yamacındaki dağa 400 metrekare büyüklüğünde Atatürk portresi yapan Sivas Yıldızeli ilçesine bağlı Merkez Sarıkaya köylüleri Cumhuriyetin 99. yılını köylerinde düzenledikleri Cumhuriyet Balosu ile kutladı.

Meşaleli yürüyüşleri engellenen köylüler, Cumhuriyet coşkularına gölge düşürülmesine izin vermedi. Merkez Sarıkaya Köyü Derneği Başkanı Salih Elmas, “Kaymakamlık tarafından meşaleli yürüyüşümüze, konserimize, havai fişek, dilek balonu gösterilerimize izin verilmedi” dedi.



YAŞLI, ÇOCUK COŞKUYLA...



Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 29 Ekim Sergisi’nin açılışını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen “Cumhuriyet Şöleni” oratoryosunun ikincisi, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



TRAKTÖRLE TOPRAĞA KAZIDI



Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaklaşık 25 yıldır çiftçilikle uğraşan 54 yaşındaki Kadir Kaplan, bölgedeki çiftçilerin de yardımıyla, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak tarlasına “Cumhuriyet 99 yaşında” yazdı.

1000 KİŞİ HİLAL OLUŞTURDU



Eskişehir’de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1000 kişi hilal şeklini alıp koreografi oluşturdu.

Koreografinin ardından Semin Öztürk Şener’in akrobasi uçuşu ise nefes kesti.

İMECE USULÜYLE KUTLADILAR



Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Köşektaş köyünde yaşayan yurttaşlar, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümünü kendi imkânlarıyla düzenledikleri törende coşkuyla kutladı.



YURTTAŞLAR BAYRAKLARLA VATAN CADDESİ’NE KOŞTU

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı.

Çok sayıda yurttaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu. Kutlamalar kapsamında; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üstü açık askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı.

Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan “Türk Yıldızları”nın şovu da yer aldı. Ardından Bağcılar Meydanı’na geçen İmamoğlu, İBB’nin ilçede düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. İmamoğlu Bağcılar’da İBB standında çocuklara oyuncak dağıttı.

‘İZMİR LAİKTİR LAİK KALACAK’

Gencinden yaşlısına, 7’den 70’e akın Cumhuriyet Meydanı’nda akın eden İzmirliler, ellerinde ay yıldızlı bayrakları ile alanı adeta kırmızıya boyadı. Geçit töreninde İzmir Barosu üyesi avukatların “İzmir laiktir laik kalacak” sloganlarına törene katılan yurttaşlar alkışlarıyla destek verirken ayrıca pankart krizi yaşandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile İzmir Tabip Odası’nın pankartları alana alınmazken kurum isimlerinin yazılı olduğu pankartlara Emniyet güçlerince el konuldu.

CHP, geleneksel hale gelen alternatif bayram kutlaması kapsamında bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kadınların öldürülmediği, sanatın ve düşüncenin yasaklanmadığı, çocukların yatağa aç girmediği bir vatan olana kadar da mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de “Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmak için fırsat kollayan bir yapı, ne yazık ki ülkemizi yönetiyor” diye konuştu.