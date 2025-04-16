ÇYDD: Özel proje okulları ve öğretmen atamaları kararı geri alınmalıdır!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:50

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:50

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Proje Okulları’ndaki öğretmen atama uygulamasına tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel Proje Okulları kapsamındaki liselerde, 'Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme' sürecinin ardından yurt genelinde öğretmenlerin başka okullara atanması nedeniyle hem lise öğrencileri hem de veliler haklı olarak tepki göstermektedir. Özel Proje Okulu sistemi, 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılmış olup, bu sistemdeki okulların öğretmen atamaları da Bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. İdarenin yapacağı her işlemin kamu yararını gözetmesi gerektiği açıktır. Milli eğitimde kamu yararı ise 1982 Anayasası’nın 42. maddesi doğrultusunda, eğitim ve öğretimin ‘Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına uygun olarak’ düzenlenmesidir.

Eğitim ve öğretimin öznesi olan öğretmenlerin, yetkinliğe dayalı, objektif, gerekçeli ve ölçülü bir şekilde atanması ve özlük haklarının korunması esas olmalıdır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olarak, laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı’nı idare hukukunun ilkelerine aykırı ve hukuksal altyapısı bulunmayan bu atama kararlarından dönmeye çağırıyoruz."