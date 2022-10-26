Daha önce soruşturma açılmıştı... Süleyman Soylu kendisine 'kel' dedi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"na katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, İzmir'de bir erkek muhtarla gerçekleştirdiği sohbeti anlattı.

Soylu, "Kadın muhtarlarımızın güvenlikle alakalı olarak muhtarlıklara kamera takılması projesini başlattık. Dün İzmir'deydim. Buca'da 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı çok güzel bir bayrak müzesi var. Gitmişken orayı da göreyim dedim. Oraya da gittim.Hemen onun yanında Buca'da bir erkek muhatarımız var. Siz dedi; kadın muhtarlarımıza kamera takıyorsunuz. 'Benim başım kel mi?' dedi.

Soylu gülümseyerek muhtara, "Benim başım kel" yanıtını verdiğini belirtti.

Sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik "Kel" dediği için hakkında açılan soruşturmada Avukat Tugay Bek hakkında takipsizlik kararı verilmişti.