Daha önce soruşturma açılmıştı... Süleyman Soylu kendisine 'kel' dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaptığı konuşmada İzmir'deki bir muhtarla yaptığı sohbeti aktardı. Soylu sohbet sırasında, "Benim başım kel" dediğini söyledi. Ancak bir avukat hakkında Soylu’yu tarif ederken “kel” dediği için soruşturma açılmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen "Kadın Muhtarlar Buluşması"na katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, İzmir'de bir erkek muhtarla gerçekleştirdiği sohbeti anlattı.
Soylu, "Kadın muhtarlarımızın güvenlikle alakalı olarak muhtarlıklara kamera takılması projesini başlattık. Dün İzmir'deydim. Buca'da 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı çok güzel bir bayrak müzesi var. Gitmişken orayı da göreyim dedim. Oraya da gittim.Hemen onun yanında Buca'da bir erkek muhatarımız var. Siz dedi; kadın muhtarlarımıza kamera takıyorsunuz. 'Benim başım kel mi?' dedi.
Soylu gülümseyerek muhtara, "Benim başım kel" yanıtını verdiğini belirtti.
Sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik "Kel" dediği için hakkında açılan soruşturmada Avukat Tugay Bek hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- Projeler 500 milyar TL yuttu
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti
- 'O senin kapasite problemin'