2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kameralara yansıdı: HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu pusulayı düşürdü, oyu belli oldu

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu oyunu kullandı. Yapıcıoğlu'nun sandık başındayken pusulayı zarftan çıkarmasıyla hangi adaya oy verdiği kameralara yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:33
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Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurttaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu da Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra sandık başında pusulasını kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfı ve pusulayı elinden düşüren Yapıcıoğlu'nun hangi adaya oy verdiği görüldü.

Yapıcıoğlu'nun tercihinin ittifak anlaşması yaptığı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu kameralara yansıdı.

 

 


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