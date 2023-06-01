İhaleye doymuyorlar!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 03:00

Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yer alan bilgilere göre, Hatay’ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi’nde inşa edilecek 3 etap 957 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 4 Mayıs’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından ihaleye çıkıldı. Pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi 1 milyar 934 milyon 994 bin TL’ye Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. aldı.

KUŞ UÇUŞU 63 METRE

Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş., daha önce Kanal İstanbul projesi güzergâhına en yakın mahallelerden biri olan Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi’ne inşa edilecek evlerin ihalesini almıştı. Şirket 25 Kasım 2022’de “İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi 5. Etap 925 Konut, 8 Dükkân ve 1 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında düzenlenen ihaleyi 1 milyar 143 milyon TL’ye almıştı. Projenin ÇED raporunda, “Proje alanının doğu yönünde kuş uçuşu 430 metre mesafede Kanal İstanbul geçmektedir. Ayrıca proje alanına 4 kilometre mesafede İstanbul Havalimanı bulunmaktadır. En yakın yerleşim birimi ise proje alanının kuzey yönünde kuş uçuşu 63 metre mesafede bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

Malatya’da da 2 milyar 599 milyon TL’lik kamu ihalesi üç şirkete verildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihaleye çıktığı 745 adet deprem konutu ile 160 adet ahır yapımı işini 2 milyar 599 milyon TL bedelle ADFA Taahhüt İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı şirketleri aldı. Başta Egemen İnşaat olmak üzere üç şirket daha önce kamudan aldığı ihalelerle biliniyor.