Davada karar çıkmadı: Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu
YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası 11 Kasım’a ertelendi. Öte yandan sosyal medyanın gündemi İmamoğlu oldu.
Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava, 11 Kasım'a ertelendi.
İmamoğlu'nun yargılanmasına ve dava için adliyenin bulunduğu Kartal'da olağanüstü 'güvenlik önlemleri' alınmasına sosyal medyada çok sayıda siyasi ve yurttaş tepki gösterdi. Sosyal medyanın gündemi İmamoğlu oldu.
Paylaşımlardan bazıları şu şekilde:
Bugün #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil #İstanbulYargılanıyor— Murat Emir (@muratemirchp) September 21, 2022
AKP iktidarı, giderek siyasallaştırdığı yargı eliyle @ekrem_imamoglu'nu cezalandırmaya çalışıyor.
Ülkemizde bağımsız yargının ve hukukun üstün olduğu günlerin gelmesine az kaldı. pic.twitter.com/foYc4bsEZs
İstanbul Belediye Başkanı'nın geçmiş yolsuzluklar hakkında hazırladığı dosyaları sümen altı edenler..— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) September 21, 2022
Şimdi @ekrem_imamoglu'a yeniden saldırıyorlar.
Görecekler ki 806 bin oy farkı 1 milyon 806 bin olacak.#AzKaldı
İstanbul'a ihanet edenlere, İstanbullu’nun iradesini hukuksuzca gaspetmek isteyenlere karşı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!#İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/WlO6XYzUgw— Burhanettin Bulut (@eczburhan) September 21, 2022
Yurttaşları adliyeye almamak, adliye koridorlarını terörize etmek hukuksuzluktur. Anayasa ve yasalara aykırı şekilde, Anayasa md. 137’ye rağmen ‘kanunsuz emri’ uygulayan kamu görevlileri de yargı mensupları da suç işliyor. Kolluğun görevi adil yargılanma hakkını engellemek değil.— İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) September 21, 2022
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