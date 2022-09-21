Davada karar çıkmadı: Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası 11 Kasım’a ertelendi. Öte yandan sosyal medyanın gündemi İmamoğlu oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:03
Davada karar çıkmadı: Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu
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Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava, 11 Kasım'a ertelendi. 

İmamoğlu'nun yargılanmasına ve dava için adliyenin bulunduğu Kartal'da olağanüstü 'güvenlik önlemleri' alınmasına sosyal medyada çok sayıda siyasi ve yurttaş tepki gösterdi. Sosyal medyanın gündemi İmamoğlu oldu. 

Paylaşımlardan bazıları şu şekilde:


YSK Ekrem İmamoğlu yargı

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