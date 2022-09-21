Davada karar çıkmadı: Ekrem İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:03

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava, 11 Kasım'a ertelendi.

İmamoğlu'nun yargılanmasına ve dava için adliyenin bulunduğu Kartal'da olağanüstü 'güvenlik önlemleri' alınmasına sosyal medyada çok sayıda siyasi ve yurttaş tepki gösterdi. Sosyal medyanın gündemi İmamoğlu oldu.

Paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Bugün #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil #İstanbulYargılanıyor



AKP iktidarı, giderek siyasallaştırdığı yargı eliyle @ekrem_imamoglu'nu cezalandırmaya çalışıyor.



Ülkemizde bağımsız yargının ve hukukun üstün olduğu günlerin gelmesine az kaldı. pic.twitter.com/foYc4bsEZs — Murat Emir (@muratemirchp) September 21, 2022

İstanbul Belediye Başkanı'nın geçmiş yolsuzluklar hakkında hazırladığı dosyaları sümen altı edenler..

Şimdi @ekrem_imamoglu'a yeniden saldırıyorlar.

Görecekler ki 806 bin oy farkı 1 milyon 806 bin olacak.#AzKaldı — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) September 21, 2022

İstanbul'a ihanet edenlere, İstanbullu’nun iradesini hukuksuzca gaspetmek isteyenlere karşı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!#İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/WlO6XYzUgw — Burhanettin Bulut (@eczburhan) September 21, 2022