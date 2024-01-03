Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:37

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:41

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu’nu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak karşıladı.

İki liderden görüşme sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.