Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu’nu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak karşıladı.
İki liderden görüşme sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.
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